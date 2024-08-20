الذهب يتماسك فوق 2500 دولار في ظل ضعف العملة الأمريكية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2505.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:38 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2509.65 دولار يوم الجمعة.