الذهب يتماسك فوق 2500 دولار في ظل ضعف العملة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 2500 دولار، اليوم الثلاثاء، بدعمٍ من ضعف العملة الأمريكية وعوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المتعاملون محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)؛ للحصول على مزيدٍ من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2505.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:38 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2509.65 دولار يوم الجمعة.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.39 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.41 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 930.25 دولار.