الولايات المتحدة.. التضخم يتباطأ إلى 2.9% في يوليو مسجلاً أدنى وتيرة منذ أكثر من 3 سنوات

وأظهرت بيانات صدرت اليوم عن مكتب إحصاءات العمل أن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين تباطأ إلى 2.9% في يوليو بعدما سجل 3% في الشهر السابق، مقارنة بتوقعات استقراره عند الوتيرة نفسها.