بعد نجاح منصات الفنتك والتمويل الجماعي.. "كفالة" يوقّع 7 اتفاقيات بـ300 مليون ريال

يُذكر أن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، يسعى إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم عبر شراكات استراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، وتُعد هذه الاتفاقية إحدى خطوات التكامل مع بنك منشآت والتي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.