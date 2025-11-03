النفط يواصل مكاسبه في التعاملات الآسيوية.. وبرنت عند (65.24) دولارًا للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (47) سنتًا، ما يعادل (0.73%) إلى (65.24) دولارًا للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (45) سنتًا، ما يعادل (0.74%) إلى (61.43) دولارًا للبرميل.