النفط يواصل مكاسبه في التعاملات الآسيوية.. وبرنت عند (65.24) دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، بعد قرار "مجموعة أوبك+" تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل، لتقليص وفرة المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (47) سنتًا، ما يعادل (0.73%) إلى (65.24) دولارًا للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (45) سنتًا، ما يعادل (0.74%) إلى (61.43) دولارًا للبرميل.

وقررت "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا لشهر ديسمبر وأكتوبر ونوفمبر، وتعليق زيادات الإنتاج في يناير وفبراير ومارس 2026، حيث تراوحت تقديرات فائض سوق النفط إلى (3) ملايين برميل يوميًا.

