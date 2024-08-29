أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تراجع المعروض وخفض الفائدة الأمريكية

وتعطّل أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط اليوم الخميس، وتوقفت الصادرات في عدة موانئ، وسط خلاف بين فصائل سياسية متنافسة، وتوقف نحو 700 ألف برميل يوميًّا من إنتاج النفط متوقف في البلاد؛ وفقًا لحسابات "رويترز".