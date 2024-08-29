أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تراجع المعروض وخفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، الخميس، مع تعطُّل الإمدادات من ليبيا وأنباء عن عزم العراق خفض إنتاجه من الخام؛ مما أثار مخاوف من تراجع المعروض.
وفي التفاصيل: صعدت العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 16:01 بتوقيت غرينتش، 1.07 دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 79.72 دولارًا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.35 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 75.85 دولارًا.
وتعطّل أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط اليوم الخميس، وتوقفت الصادرات في عدة موانئ، وسط خلاف بين فصائل سياسية متنافسة، وتوقف نحو 700 ألف برميل يوميًّا من إنتاج النفط متوقف في البلاد؛ وفقًا لحسابات "رويترز".
وفي الوقت نفسه يعتزم العراقُ خفضَ إنتاج النفط في سبتمبر في إطار خطة لتعويض الإنتاج الزائد عن الحصة المتفق عليها مع تحالف "أوبك+"؛ حسبما قال مصدر مطلع لـ"رويترز"، اليوم الخميس.
وأضاف المصدر: أنّ العراق الذي أنتج 4.25 مليون برميل يوميًّا في يوليو، سيخفض إنتاجه إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يوميًّا، الشهر المقبل؛ حيث تبلغ حصةُ بغداد المتفق عليها أربعةَ ملايين برميل يوميًّا.
وتلقّت أسعارُ النفط الدعمَ أيضًا من التوقعات ببدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك": إن الوقت ربما حان لخفض أسعار الفائدة، مع تراجع التضخم بشكل أكبر، وارتفاع البطالة أكثر من المتوقّع.
وهبط الخامان بما يزيد على واحد بالمئة، أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بياناتٌ تراجعَ مخزونات الخام الأمريكية 846 ألف برميل إلى 425.2 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بسحب 2.3 مليون برميل.