أرامكو تربح 454.7 مليار ريال في 2023.. وإجمالي الإيرادات 1.653.28 مليار ريال

وبلغ إجمالي الإيرادات 1.653.28 مليار ريال (440.88 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة مع إجمالي الإيرادات التي بلغت 2.006.96 مليار ريال (535.19 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ويعزى الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وانخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية.