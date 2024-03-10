أرامكو تربح 454.7 مليار ريال في 2023.. وإجمالي الإيرادات 1.653.28 مليار ريال

بلغت أرباح أرامكو السعودية 454.7 مليار ريال خلال 2023، متراجعة بنحو 24.7% عن العام المالي 2022 الذي بلغ صافي الربح فيه 604 مليارات ريال.
وقد قابل ذلك جزئيًّا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
وبلغ إجمالي الإيرادات 1.653.28 مليار ريال (440.88 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة مع إجمالي الإيرادات التي بلغت 2.006.96 مليار ريال (535.19 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ويعزى الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وانخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية.
وبلغ إجمالي توزيعات أرباح أرامكو 366.7 مليار ريال مدفوعة في عام 2023 بزيادة بنسبة 30% عن عام 2022.