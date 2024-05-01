أسعار النفط تتراجع عند أدنى مستوى في 7 أسابيع مع زيادة المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط بقوة، اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى منذ سبعة أسابيع بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وتأثير احتمال الاتفاق على وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط واستمرار التضخم الأمريكي على الوتيرة المتوقعة لخفض أسعار الفائدة ونمو الطلب على النفط.