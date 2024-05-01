أسعار النفط تتراجع عند أدنى مستوى في 7 أسابيع مع زيادة المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط بقوة، اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى منذ سبعة أسابيع بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وتأثير احتمال الاتفاق على وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط واستمرار التضخم الأمريكي على الوتيرة المتوقعة لخفض أسعار الفائدة ونمو الطلب على النفط.
وتفصيلاً، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 84.94 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش، وتراجعت أيضاً العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 80.54 دولاراً للبرميل.
ويضع ذلك الخامين القياسيين في طريقهما إلى الإغلاق عند أدنى مستوياتهما منذ 13 مارس ويدفعهما أيضاً إلى موجة بيع لأول مرة منذ ديسمبر 2023.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن شركات الطاقة زادت مخزوناتها من الخام على نحو مفاجئ 7.3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 أبريل، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
ويأتي ذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض المخزونات 1.1 مليون برميل ومع زيادة مقدارها 4.9 ملايين برميل وردت في بيانات من معهد البترول الأمريكي.
وتزايدت توقعات اقتراب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس عقب تجدد المساعي بقيادة مصر.
ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة القياسية لليلة واحدة بلا تغيير في نطاق 5.25 إلى 5.50 بالمئة، الثابت منذ يوليو 2023.