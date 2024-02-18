"الحقيل" يفتتح معرض "ريستاتكس الرياض العقاري 2024"

افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم، معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" في نسخته الجديدة للعام 2024، والذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 18 حتى 21 فبراير الجاري، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من جهات حكومية وتمويلية، وشركات التطوير العقاري.