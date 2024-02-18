"الحقيل" يفتتح معرض "ريستاتكس الرياض العقاري 2024"

افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم، معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" في نسخته الجديدة للعام 2024، والذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 18 حتى 21 فبراير الجاري، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من جهات حكومية وتمويلية، وشركات التطوير العقاري.
وتضمن الحفل كلمة لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وأخرى لرئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد بن عبد الله المرشد، وللرئيس التنفيذي للجهة المنظمة محمد بن حسين الفراج، بالإضافة إلى كلمة للهيئة العامة للعقار قدمها المتحدث الرسمي باسمها تيسير بن محمد المفرج.
وشهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان توقيع عددٍ من الاتفاقيّات ومذكرات التفاهم بقيمة تتجاوز 2,4 مليار ريال، وكذلك إطلاق 3 صناديق عقارية بأكثر من مليار ريال، كما كرَّم الجهات المنظِّمة والراعية للمعرض.
واطلع "الحقيل" خلال جولته داخل أروقة المعرض، على أحدث المشروعات السكنية والمنتجات والخدمات العقارية والتمويلية التي توفِّرها الجهات المشاركة، والتي تسعى من خلالها إلى تلبية احتياجات وتطلعات الأسر السعودية في تملُّك مساكن بأسعارٍ مناسبة وفق أحدث التصاميم العصرية، بما يُحقِّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان.
ويتضمن المعرض في هذه النسخة أكثر من 10 جلسات حواريةٍ تتمحور حول: (تصنيف المطورين العقاريين، مبادرة التحفيز العقاري، التقييم العقاري ـ الضوابط والالتزامات، سلامة المباني في كود البناء السعودي، الاحترافية في التعاملات العقارية، تقييم الاستدامة للمشروعات السكنية والابتكار في العقار) وغيرها من المحاور.
ويحظى المعرض بمشاركة واسعة من شركات التطوير والتسويق العقاري، والجهات التمويلية والبنوك السعودية، والمؤسسات المتخصصة بشؤون الإسكان والعقار في القطاعين العام والخاص، والتي توفر حلولاً إسكانيةً وتمويليةً فريدة تُلائم مختلف الأسر السعودية، وتواكب رؤية المملكة 2030.
ويستقبل المعرض زواره في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري من الساعة 3:00 عصرًا إلى 10 مساءً؛ للاطلاع على أحدث المشروعات السكنية والحلول التمويلية التي تُقدمها شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية.