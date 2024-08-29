مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12145 نقطة

وكانت أسهم شركات: أليانز إس إف، والمملكة، والوطنية للتعليم، وسدكو كابيتال ريت، وعطاء؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: تكافل الراجحي، والدوائية، وأميانتيت، ونادك، والحمادي؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.45% و4.27%.