"ملكية الجبيل وينبع" و"ندلب" يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز الاستثمار وريادة الأعمال

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين خرّيجي برنامج "ألف ميل" من الاستفادة من خدمات الحوافز المقدّمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، عبر توفير أراضٍ أو مرافق للخريجين في إحدى مدنها، بهدف إنشاء المشاريع الصناعية واللوجستية المتوافقة مع مستهدفاتها، إضافةً إلى توجيه عدد من التدريبات والبرامج المقدّمة من مراكز التنمية الصناعية، لصقل المهارات والمعرفة التي يحتاج إليها أصحاب المشروعات والعاملون بها.