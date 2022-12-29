"ملكية الجبيل وينبع" و"ندلب" يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز الاستثمار وريادة الأعمال

وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع وبرنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" "ندلب", في الرياض, اليوم؛ اتفاقية تعاون لتحقيق أهدافهما المشتركة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال والتعليم والتدريب والتوظيف ذات العلاقة بمبادرات رؤية السعودية 2030م.
وتفصيلًا: وقّع عن الهيئة الملكية رئيس الهيئة المهندس خالد بن محمد السالم، وعن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" المهندس سليمان بن خالد المزروع، في إطار دعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين خرّيجي برنامج "ألف ميل" من الاستفادة من خدمات الحوافز المقدّمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، عبر توفير أراضٍ أو مرافق للخريجين في إحدى مدنها، بهدف إنشاء المشاريع الصناعية واللوجستية المتوافقة مع مستهدفاتها، إضافةً إلى توجيه عدد من التدريبات والبرامج المقدّمة من مراكز التنمية الصناعية، لصقل المهارات والمعرفة التي يحتاج إليها أصحاب المشروعات والعاملون بها.
ونصّت الاتفاقية على أن يقوم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال التابعين للبرنامج للاستثمار في مدن الهيئة، ودراسة تخصيص برامج وورش عمل عن أبرز الأساليب والأدوات المستخدمة عالميًّا لاستدامة الصناعات والخدمات المساندة اللوجستية؛ وذلك لتوعية المستثمرين والعاملين في المجال الصناعي وتثقيفهم، إضافة إلى العمل على تطبيق برنامجي "سنة في الصناعة" و"التلمذة الصناعية" في الكليات والمعاهد التابعة للهيئة.