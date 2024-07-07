ارتفاع أسهم بعض شركات السيارات الكهربائية مع بداية يوليو الجاري

ارتفعت أسهم شركة تسلا لليوم الثالث على التوالي خلال يوليو الجاري؛ لتصل مكاسبها الأسبوع الماضي إلى 23%، وارتفعت قيمة السهم بأكثر من 70% بعدما وصل لأدنى مستوياته في إبريل الماضي، ووصل سعر السهم إلى 246.39 دولار ارتفاعًا بنسبة 6.5%؛ وبذلك يقترب من السعر في نهاية عام 2023 عندما وصل إلى 248.48 دولار.
واستطاعت شركة بي واي دي الصينية بيع عدد قياسي من السيارات الكهربائية والهجينة في الربع الثاني بعد انخفاض الأسعار أمام المستهلكين؛ فقد باعت الشركة ما يقرب من مليون سيارة خلال هذه الفترة؛ ما عزز الانتعاش بعد بداية بطيئة هذا العام.
واستطاعت الشركة بيع ما يقرب من 426 ألف سيارة كهربائية؛ ما يضعها في منافسة قوية أمام تسلا أكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم. وصاحب ذلك استقرار ونمو بسيط نوعًا ما في قيمة أسهم الشركة.
كما ارتفعت أسهم شركة ريفيان للسيارات الكهربائية بنسبة 3.1%، وذلك بعد أسبوع تقريبًا من تسجيل ارتفاع للسهم ليوم واحد بنسبة 23.2% في 26 يونيو الماضي، وكذلك نمت أسهم الشركة بنحو 1.07% بعد إعلان فولكس فاجن الألمانية استثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في ريفيان.
وارتفعت أيضًا أسهم شركة لوسيد ارتفاعًا طفيفًا خلال الأيام الماضية؛ إذ يواصل السهم ارتفاعه؛ فقد كانت قيمة السهم 2.61 دولار للسهم ووصل إلى 2.95 دولار للسهم، وهي أعلى قيمة للسهم يصل إليها خلال شهر مضى.