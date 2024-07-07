ارتفاع أسهم بعض شركات السيارات الكهربائية مع بداية يوليو الجاري

ارتفعت أسهم شركة تسلا لليوم الثالث على التوالي خلال يوليو الجاري؛ لتصل مكاسبها الأسبوع الماضي إلى 23%، وارتفعت قيمة السهم بأكثر من 70% بعدما وصل لأدنى مستوياته في إبريل الماضي، ووصل سعر السهم إلى 246.39 دولار ارتفاعًا بنسبة 6.5%؛ وبذلك يقترب من السعر في نهاية عام 2023 عندما وصل إلى 248.48 دولار.