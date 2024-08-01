"أوبك".. اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج تنوه بالتزام الأعضاء بالخطط وتواصل تقييم ظروف السوق

وأكّدت اللجنة أنّها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي تمّ الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في الثاني من شهر يونيو من عام 2024م، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الإضافية التطوعية، التي أعلنها عدد من الدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة من خارجها، كما ستواصل اللجنة تقييم ظروف السوق بشكلٍ دقيق.