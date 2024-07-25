تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.9%

تراجعت أسعار الذهب بنحو 1% اليوم الخميس، وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح، قبل بيانات اقتصادية أمريكية قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد ومقدار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.