تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.9%

تراجعت أسعار الذهب بنحو 1% اليوم الخميس، وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح، قبل بيانات اقتصادية أمريكية قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد ومقدار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2377.29 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 2376.70 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% إلى 28.18 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.8% إلى 940.40 دولارًا، ونزل البلاديوم 1.5% إلى 918.63 دولارًا.