ارتفاع أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة أمس الأربعاء؛ تراجعَ مخزونات النفط بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي. ويعدّ هذا أول انخفاض لمخزونات الذهب الأسود بالولايات المتحدة هذا العام.