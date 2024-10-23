"البيئة": استثمارات بنحو 37 مليار ريال للقطاع الخاصّ للمساهمة في تطوير واستدامة قطاع الزراعة والأغذية بالمملكة

وأشار الدكتور "الخطيب" إلى أن أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع، شملت مشاريع الإنتاج النباتي ومدخلاته؛ حيث يوفّر الاستثمارُ في إنشاء منشآت متكاملة لإنتاج ومعالجة الخضراوات في البيوت المحمية، والحقول المكشوفة؛ فرصًا بنحو "4.1" مليارات ريال، لإنتاج البطاطس، والطماطم، والفراولة، والبصل، والورقيات، إضافة إلى نحو "2,1" مليار ريال، للاستثمار في منشآت زراعة وإنتاج الحمضيات والمانجو على سبيل المثال، في البيوت المظلّلة والحقول المكشوفة، ومعالجتها، وإنتاج محضراتها، و"690" مليون ريال، منشآت إنتاج البذور والشتلات، كما تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية في مجال إنتاج الأعلاف البديلة.