"الخريف" يزور عددًا من المصانع والشركات الهولندية ويناقش تعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين

يُذكر أن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة هولندا، تأتي في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عددٍ من الصناعات الواعدة؛ واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الهولندية والأوروبية.