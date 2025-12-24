الذهب والفضة والبلاتين تواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1% إلى 4493.76 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 10:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 4525.19 دولارًا في وقت سابق. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.3% إلى مستوى قياسي بلغ 4520 دولارًا.