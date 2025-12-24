الذهب والفضة والبلاتين تواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة

واصلت معادن الذهب والفضة والبلاتين تسجيل مستويات قياسية جديدة، إذ تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم للمرة الأولى، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات تاريخية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1% إلى 4493.76 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 10:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 4525.19 دولارًا في وقت سابق. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.3% إلى مستوى قياسي بلغ 4520 دولارًا.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 72.09 دولارًا للأوقية، وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 72.70 دولارًا.
كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 2282.70 دولارًا، بعدما بلغ ذروته عند 2377.50 دولارًا قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه.
في المقابل، انخفض البلاديوم بنسبة 2.5% إلى 1815.25 دولارًا، متراجعًا بعد أن لامس أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.