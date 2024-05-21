"مدن" و"الوطنية للإسكان" تُوَقعان مذكرة تفاهم لتطوير مناطق صناعية ولوجستية جديدة
وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" والشركة الوطنية للإسكان، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير مناطق صناعية ولوجستية، تُسهم في ربط سلاسل إمداد مواد البناء وتأمين منتجات البناء والتشييد للمشاريع الإسكانية، وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك على هامش انعقاد فعاليات منتدى الوطنية للإسكان لسلاسل الإمداد العقاري 2024 الذي انعقد برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ لتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والأجنبية في مجال صناعة الإسكان.
وتسهم المناطق الصناعية واللوجستية المستهدفُ تطويرُها، في توفير الدعم اللازم للمشاريع السكنية وخلق فرص وظيفية داخل القطاع، كما تلقي مذكرة التفاهم بظلالها على توطين صناعة مواد البناء ونقل الخبرة للشباب السعودي وإكسابهم المهارات.
وتعمل مذكرة التفاهم على رفع المستوى التنسيقي لتبادل الخبرات والتعاون في مجال توطين الصناعات المتعلقة بقطاع الإسكان؛ بما يشمل التعاون لإقامة مناطق مخصصة لقطاع الإسكان ومبانٍ جاهزة وخدمات لوجستية متخصصة تُعَزز فرص جذب الصناعات النوعية واللوجستية، وتلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة.