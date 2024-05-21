"مدن" و"الوطنية للإسكان" تُوَقعان مذكرة تفاهم لتطوير مناطق صناعية ولوجستية جديدة

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" والشركة الوطنية للإسكان، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير مناطق صناعية ولوجستية، تُسهم في ربط سلاسل إمداد مواد البناء وتأمين منتجات البناء والتشييد للمشاريع الإسكانية، وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.