"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.3% في ديسمبر 2022م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء "GASTA" اليوم، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa .
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م بنسبة 7.3 مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر 2021م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.
وكشفت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر، ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر ديسمبر عام 2022م بنسبة 4.1 مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر 2021م).
وارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر ديسمبر 2022م بنسبة 18.5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (ديسمبر 2021م)؛ فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضًا بنسبة 6.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2021م.
وأشارت نتائج مسح الإنتاج الصناعي إلى تسجيل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، معدلات نمو إيجابية خلال العام 2022م مدعومًا بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية.
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تُصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريًّا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.