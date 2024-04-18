كشفتها "الصفقات" ورصدتها "سبق".. الطلب على شراء الفلل بجازان يتراجع بأكثر من 21%

رصدت "سبق" تراجع الطلب على شراء الفلل في منطقة جازان بما نسبته 21 % الشهر الماضي، وذلك على أساس شهري، حيث تعود الأسباب إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لدى جهات التمويل والتي انعكست على أداء السوق، وتسببت في حالة من الركود والعزوف عن الطلب وسط توقعات بتراجع في الأسعار.
وبيّن مصدر تمويلي أن الركود متواصل منذ نحو السبعة أشهر الماضية بعد أن قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بشكل متتالٍ تزامنًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي لكبح أسعار التضخم عالميًا، موضحًا أن الطلب تراجع بشكل لافت وكبير على الوحدات السكنية بالسوق.
وكشفت مؤشرات الهيئة العامة للعقار عن تراجع أيضًا في قيمة الصفقات على شراء الفلل في جازان من 35 مليونًا للشهر قبل الماضي إلى 25 مليون ريال الشهر الماضي بنسبة انخفضت تخطت 26 %.
وانخفض متوسط قيمة سعر المتر المربع للفلل إلى 3 % بعد أن سجل الشهر قبل الماضي ارتفاعًا بلغ 6 % ولم يتخط متوسط سعر المتر المربع للفلل طيلة الستة أشهر الماضية بحسب رصد "سبق"، الـ 3 آلاف ريال متأثر بضغط الفائدة.
وشهدت منطقة جازان موجة ارتفاع في أسعار العقار كغيرها من المناطق، مدفوعة بأسعار الأراضي المرتفعة خلال السنوات الماضية، قبل أن تتراجع نحو التصحيح العام الماضي؛ بسبب قرارات رفع أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي السعودي؛ لكبح موجة الصعود، وإعادة الأسعار إلى التوازن، إضافة إلى توجُّه الكثيرين إلى برامج وزارة الإسكان الأقل سعرًا وفائدة، إذ تم طرح أكثر من 30 مخططًا، تضم أكثر من 49 ألف قطعة في المنطقة في وقت سابق، والعديد المشروعات الضخمة.
وكانت عقود التمويل العقاري التي تم تمويلها قد انخفضت بنسبة 40 % في أول 9 أشهر من عام 2023؛ ليتراجع بنحو 48 ألف عقد على أساس سنوي؛ ويصل إجمالي العقود الممولة إلى 78.43 ألف عقد، مقابل 126.36 ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها من عام 2022.