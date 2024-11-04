مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12039 نقطة

وكانت أسهم شركات برغرايززر، ورتال، والباحة، وعلم، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت الشرقية، والأبحاث والإعلام، وأنابيب، وجي آي جي، وسلامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.79%.