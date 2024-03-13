حصاد فبراير.. "هيئة الطرق" تكشف عن حزمة من أعمال الصيانة بمختلف المواقع

وأوضحت أن فرق الصيانة الميدانية أنهت أعمال الصيانة في العديد من المواقع ومعالجة الملاحظات التي تردها من معدات المسح والتقييم، والبلاغات الواردة على مركز الاتصال 938، مشيرةً إلى أن شهر فبراير الماضي، شهد مسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق على مسافة تزيد على 8,6 آلاف كم، بالإضافة إلى كشط وسفلتة أكثر من 174 كم، إعادة استخدام 4,3 آلاف متر مكعب من الأسفلت المكشوط، ومسح وتمهيد 11,2 ألف كم من الطرق الترابية.