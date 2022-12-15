أسعار الذهب تتراجع إلى 1791.23 دولارًا للأوقية

وقال "باول" أمس: إن "المركزي الأمريكي" سيتبنى المزيد من الرفع في سعر الفائدة العام المقبل؛ حتى مع انزلاق الاقتصاد الأمريكي صوب ركود محتمل، وعلل ذلك بأن الاقتصاد سيتكبد ثمنًا باهظًا أكثر إذا لم يكبح المركزي التضخم بقوة بحسب "رويترز".