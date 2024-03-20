مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12739.33 نقطة

وكانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، ومسك، وسمو، وصناعة الورق، وصدق الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أنابيب السعودية، وعناية، وسيكو السعودية ريت، وحلواني إخواني، وفيبكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و7.83%.