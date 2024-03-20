مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12739.33 نقطة
أعمال

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12739.33 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال لـ 353 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 64.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 12739.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 353 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، ومسك، وسمو، وصناعة الورق، وصدق الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أنابيب السعودية، وعناية، وسيكو السعودية ريت، وحلواني إخواني، وفيبكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و7.83%.

وكانت أسهم شركات: شمس، وأنعام القابضة، والباحة، ومجموعة فتيحي، أرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، وأنابيب السعودية، واليمامة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 83.41 نقطة، ليقفل عند مستوى 27.228.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 49 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم.

مؤشر الأسهم السعودية

Related Stories

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org