المملكة تستضيف مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 11 يونيو القادم

ويستعرض المؤتمر من خلال الجلسات الرئيسية التي يشارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص الفرص الاستثمارية وأكثر من 2000 مشارك من قادة القطاع الخاص والشركات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والزراعة والمعادن الاستراتيجية وغيرها من القطاعات الرئيسية، إضافة إلى عدد من الجلسات الجانبية المخصصة لقطاعات معينة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الصينيين لاستكشاف خدمات الدعم الرائدة عالميًا المتاحة على منصة "استثمر في السعودية".