23 شركة روسية تبحث فرص الاستثمار مع قطاع الأعمال السعودي

بدوره بيّن الممثل التجاري بسفارة روسيا ستانيسلاف يانكوفيتس، أن علاقات البلدين التجارية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري قد شهد ارتفاعًا في 2021م، ويشار في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بلغ العام الماضي (1.7) مليار دولار، معربًا عن رغبة بلاده في الوصول بحجم التبادل الجاري بين الدولتين إلى 5 مليارات دولار بنهاية 2024م.