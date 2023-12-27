نائب رئيس الوزراء الروسي يكشف عن توقعاته لأسعار برميل النفط خلال 2024

وعن أهداف "أوبك+"، أشار نوفاك؛ وفق روسيا اليوم، إلى أن الدول المصدّرة للنفط، التي تتعاون مع بعضها بعضا، لا تضع نصب عينها تحديد سعر معين لبرميل النفط، وقال: "مهمتنا هي تحقيق التوازن بين العرض والطلب حتى تعمل الصناعة بشكل مستقر. الأسعار خلال هذا العام كانت مستقرة إلى حد ما، واليوم تبلغ نحو 80 دولارا لبرميل مزيج (برنت)".