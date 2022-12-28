إعادة طرح مشاريع محطات طيبة والقصيم للإنتاج المستقل وتقسيمها إلى 4 مشاريع

ويسهم حجم المشاريع المعدلة في تقليص حجم الانبعاثات الكربونية على المطور، كما تتيح هذه المشاريع الفرصة للمطورين لتطبيق تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، التي تتضمن التقاط الكربون أو غيرها من الحلول المحتملة لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHGs) عندما يصبح ذلك ممكناً، وذلك لضمان مشاركة أكبر للمطورين وشركات تنفيذ المشاريع (EPC) ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، ورفع مشاركة المحتوى المحلي والقيمة المضافة إلى المملكة، مشيرة أنه ستُصدر وثائق الطرح للمشاريع في 20 يناير 2023.