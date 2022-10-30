معدلات الفائدة بين البنوك تواصل الصعود مُسجِّلة 5.8%.. والقروض تتراجع

ونشر الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري بيانات لأحدث تطورات القروض العقارية الجديدة للأفراد تزامنًا مع ارتفاع معدلات الفائدة محليًّا وعالميًّا؛ إذ سجلت انخفاضًا سنويًّا بمقدار -17.4%، والعقود -16.9% بنهاية شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي 2022، وانخفاضًا سنويًّا للقروض -12.7% والعقود -16.1% بنهاية الربع الثالث من العام نفسه 2022، وانخفاضًا سنويًّا للقروض -16.4% والعقود -19.7% عن الأشهر التسعة الأولى من 2022.