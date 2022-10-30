معدلات الفائدة بين البنوك تواصل الصعود مُسجِّلة 5.8%.. والقروض تتراجع

واصلت معدلات فائدة الإقراض بين البنوك السعودية الصعود مجددًا مُسجِّلة في نهاية أكتوبر 5.8% مقتربة من الـ6%، وهو أعلى رقم لها منذ إبريل من عام 2001 تزامنًا مع قرار البنك المركزي.
وجاء الصعود المتتالي في شهر "أكتوبر" على النحو الآتي: في الـ9 من أكتوبر استقرت فائدة الإقراض عند مستوى 4.33%، وفي الـ16 سجلت 4.9%، وفي الـ23 ارتفعت إلى 5.3%، قبل أن تعاود الارتفاع أمس مُسجِّلة 5.8%.
ونشر الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري بيانات لأحدث تطورات القروض العقارية الجديدة للأفراد تزامنًا مع ارتفاع معدلات الفائدة محليًّا وعالميًّا؛ إذ سجلت انخفاضًا سنويًّا بمقدار -17.4%، والعقود -16.9% بنهاية شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي 2022، وانخفاضًا سنويًّا للقروض -12.7% والعقود -16.1% بنهاية الربع الثالث من العام نفسه 2022، وانخفاضًا سنويًّا للقروض -16.4% والعقود -19.7% عن الأشهر التسعة الأولى من 2022.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في نهاية سبتمبر الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%؛ لتصبح 3.25%، وسجل معدل التضخم مستوى 8.3% في أمريكا في شهر أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعات. واعترف البنك الدولي بأن البنوك المركزية رفعت أسعار الفائدة بدرجة من التزامن، لم نشهدها خلال العقود الخمسة الماضية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ويهدف رفع أسعار الفائدة إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة؛ وذلك في محاولة لخفض وتيرة ارتفاع الأسعار، لكن الإجراء قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.
وقرر البنك المركزي السعودي هو الآخر تزامنًا مع ذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المئة.
وجاءت أسعار معدل اتفاقيات إعادة الشراء بحسب بيانات البنك المركزي لعام 2022 على النحو الآتي:
21/ 09/ 2022
3.25
75
27/ 07/ 2022
2.50
75
15/ 06/ 2022
1.75
50
04/ 05/ 2022
1.25
50
16/ 03/ 2022
0.75
25