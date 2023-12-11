ارتفاع الأصول الاحتياطية بالخارج إلى 1642.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر

وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي: استثمارات في أوراق مالية في الخارج، ونقد أجنبي، وودائع في الخارج والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.