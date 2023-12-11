ارتفاع الأصول الاحتياطية بالخارج إلى 1642.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر

ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج خلال شهر نوفمبر 2023 بنسبة 3% لتصل إلى 1642.5 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2023؛ وفقًا لما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي- ساما.
ومقارنة بشهر نوفمبر 2022، انخفضت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 127.6 مليار ريال وبنسبة 7%.
وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي: استثمارات في أوراق مالية في الخارج، ونقد أجنبي، وودائع في الخارج والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.
ووفق ما نقله موقع "أرقام" المتخصص؛ فقد تراجعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 94% من إجمالي الأصول بنحو 8% خلال نوفمبر الماضي، لتصل إلى 1549 مليار ريال.
وانخفضت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 5%، بينما ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 2%.