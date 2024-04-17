عند 12465 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً

فيما كانت أسهم شركات: أليانز إس إف، وباتك، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأليانز إس إف، وأرامكو السعودية، ومتطورة، والخدمات الأرضية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.