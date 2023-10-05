أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الخميس، بعدما شهدت تراجعًا حادًّا بنهاية جلسة أمس لأدنى مستوياتها منذ أغسطس، وسط تقييم الأسواق لبيانات المخزونات الأمريكية، وإبقاء منظمة "أوبك" وحلفائها على سياسة خفض المعروض.
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر بنسبة 0.64% أو ما يعادل 55 سنتًا إلى 86.36 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 08:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وزادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.53% إلى 84.67 دولارًا للبرميل، بعدما تراجعت أمس 5.6%.
وأكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك+" أمس، التزام الدول الأعضاء بالحفاظ على استراتيجية خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.