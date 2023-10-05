أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الخميس، بعدما شهدت تراجعًا حادًّا بنهاية جلسة أمس لأدنى مستوياتها منذ أغسطس، وسط تقييم الأسواق لبيانات المخزونات الأمريكية، وإبقاء منظمة "أوبك" وحلفائها على سياسة خفض المعروض.