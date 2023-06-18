تشكيل لجنة استشارية تطويرية للكوادر البشرية على مستوى القطاع المصرفي بالمملكة

أعلنت الأكاديمية المالية عن تشكيل لجنة استشارية تطويرية على مستوى القطاع المصرفي، وذلك في إطار رؤيتها لتعزيز الكفاءة والتميز في القطاع المالي من خلال تطوير وتحسين مهارات الكوادر البشرية، بهدف تحديد احتياجات التدريب والتطوير في القطاع وتقديم توصيات للإرتقاء بالأداء العام لمنسوبي القطاع المالي.
وتهدف اللجنة الاستشارية إلى تعزيز كفاءة البرامج التطويرية الموجه للكوادر البشرية في القطاع المالي لتطوير المهارات والمعرفة لدى منسوبيي المؤسسات المالية، والعمل على تحديد احتياجات التدريب والتطوير وتقديم توصيات محددة وموجهة لتحسين البرامج التدريبية وتطوير الشهادات المهنية والمهارات اللازمة للعاملين في القطاع المالي, بالإضافة لعمل اللجنة كمنصة تواصل مباشرة تمكن الأكاديمية من فهم المتطلبات وتحديد أدق للاحتياجات وضمان تلبيتها.
وتم تشكيل أول لجنة استشارية لتطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وتضمنت عضوية اللجنة مجموعة من الكفاءات في مجالات التدريب والتطوير وبناء القدرات. برئاسة محمد الهمزاني من الأكاديمية المالية، وتضم بعضويتها ممثلي عدد من البنوك والمصارف بالمملكة.
وستعمل اللجنة الاستشارية على تقديم توصيات فنية في عدة مجالات، بما في ذلك تطوير برامج التدريب والتطوير المتعلقة بالقطاع المصرفي، واقتراح وتنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة لتطوير القطاع، ومراجعة المتطلبات التشريعية والتنظيمية والتوصية بشأنها من جانب تأهيل الموراد البشرية، وتقييم برامج التدريب والتطوير المختلفة وضمان جودتها وفعاليتها، وتحليل احتياجات القطاع وتقديم الحلول المناسبة، وتشجيع التعاون والتنسيق بين مؤسسات القطاع المصرفي فيما يتعلق بتطوير برامج التدريب والتطوير.
كما ستركز اللجنة على تطوير مهارات العاملين في القطاع المصرفي وتحسين مستوى الأداء والكفاءة من خلال تقديم حلول مبتكرة نحو تعزيز القدرات والتطوير في القطاع المالي المصرفي، وذلك بالشراكة مع الأكاديمية المالية في تعزيز الكفاءة والتميز في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.