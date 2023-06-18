تشكيل لجنة استشارية تطويرية للكوادر البشرية على مستوى القطاع المصرفي بالمملكة

كما ستركز اللجنة على تطوير مهارات العاملين في القطاع المصرفي وتحسين مستوى الأداء والكفاءة من خلال تقديم حلول مبتكرة نحو تعزيز القدرات والتطوير في القطاع المالي المصرفي، وذلك بالشراكة مع الأكاديمية المالية في تعزيز الكفاءة والتميز في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.