"وقود نهائي".. قطر والإمارات: العالم سيظل يحتاج إلى الغاز ومزيد من استثماراته

وقال سعد الكعبي، وزير الطاقة القطري، خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، إن الغاز "ليس وقوداً انتقالياً وإنما وقود نهائي"، مضيفاً أنه من غير المنصف لبعض في الغرب القول إنه لا ينبغي للبلدان الإفريقية أن تنقب عن النفط والغاز.