"غرفة جازان" تشارك في ملتقى "بيبان 23" لاستعراض مجالات الاستثمار بالمنطقة

وتهدف مشاركة الغرفة في الملتقى إلى التعريف بالخدمات والمنتجات التي تقدّمها الغرفة للمستثمرين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستعراض المؤشرات التنافسية والتوجهات الاستراتيجية للتنمية بمنطقة جازان من خلال جناح خاص يُبرز دور الغرفة في مختلف الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي ومشاريع الدواجن والاستزراع المائي، إضافة إلى استثمار المنشآت ومصانع المنتجات الزراعية، ومراكز تسويق المنتجات الزراعية، وزراعة إنتاج البن السعودي، وتسويق تجارة البن، وكذلك دور الغرفة في تقديم التسهيلات والدعم المشتركين وتسويق الفرص الموائمة الاستثمارية، كما أن الغرفة عبر هذه المشاركة ومن خلال الملتقى، تُسهل وصولهم ومعرفتهم بالمنتجات المناسبة التي تقدّمها الغرفة والتعريف بالمميزات التنافسية لمنطقة جازان.