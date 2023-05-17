"إنفاذ" يعلن مزاد "مخطط النخيل" لبيع أكثر من 380 قطعة أرض

ويتميز المخطط بموقعه الفريد شمال غرب العاصمة الرياض وبالقرب من محافظة حريملاء، كما تتعدّد مزايا مخطط النخيل بموقعه الإستراتيجي على مقربة من منطقة التوسع العمراني شمال الرياض، ويفصله 30 دقيقة عن مشروع المربع الجديد كوجهة السياحة للمملكة مستقبلاً، ما يعزّز من قيمة المخطط السكنية والاستثمارية، فضلاً عن إحاطته بمعالم خدمية متنوّعة؛ كالمدارس والجامعات وأهم طرق المنطقة، كطريق الملك عبدالله، وطريق الملك عبدالعزيز.