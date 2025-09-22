مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10876) نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (67.74) نقطة، ليصل إلى مستوى (10876.42) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.1) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (261) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (101) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (146) شركة.
وكانت أسهم شركات مجموعة رؤوم، والكابلات السعودية، واليمامة للحديد، والعربي، وباعظيم، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، ومسار، وأنابيب الشرق، وأمريكانا، وأنابيب السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.95%) و(6.27%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، ومعادن، والأول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (49.85) نقطة، ليصل إلى مستوى (25299.42) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (34) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (5) ملايين سهم.