مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10876) نقطة

وكانت أسهم شركات مجموعة رؤوم، والكابلات السعودية، واليمامة للحديد، والعربي، وباعظيم، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، ومسار، وأنابيب الشرق، وأمريكانا، وأنابيب السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.95%) و(6.27%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، ومعادن، والأول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.