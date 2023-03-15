"الجدعان" يؤكد ضرورة الإسراع في الهيكلة المطلوبة للقطاع المالي عالمياً

وأوضح أن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في إيجاد الكثير من فرص العمل، مبيناً أن العوائد غير النفطية ارتفعت إلى 35%، كما قلت نسبة الاعتماد على العوائد النفطية؛ وذلك تحقيقاً للهدف المنشود لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الأثر التحويلي الذي أحدثته المملكة على القطاع المالي.