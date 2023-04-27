"بوينغ" تخسر 425 مليون دولار في الربع الأول بسبب مشكلات إنتاج تصنيع طائرات الركاب

وأعلنت الشركة الأمريكية لصناعة الطائرات، أنها تعتزم رفع إنتاجها من طائراتها طراز "737" في وقت لاحق هذا العام، وطمأنت المستثمرين أن عيبًا صناعيًّا تم اكتشافه حديثًا لن يؤثر على تسليمها وأهدافها النقدية.