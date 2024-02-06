"الخريف" يلتقي قطاع الأعمال في الشرقية لاستعراض الفرص الاستثمارية الأحد المقبل

يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، يوم الأحد القادم، بقطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن اللقاء الموسع الذي تنظمه غرفة الشرقية في مقرها الرئيس بالدمام.
ويستعرض اللقاء الإستراتيجية الوطنية للصناعة والممكنات الصناعية والفرص الاستثمارية المنبثقة منها، وبرامجها ومبادراتها الهادفة إلى تسريع وتيرة التطور الصناعي في المملكة وتنويعه، وصولاً إلى اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام يقوده القطاع الخاص ولديه القدرة على التكيف مع المتغيرات.
وأكد رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أهمية زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية لقطاع الأعمال في المنطقة، والتي تعد منصة للتواصل والحوار وتسهم في الخروج بتوصيات ومرئيات تصب ضمن الخيارات الوطنية بأن تكون المملكة قوة صناعية رائدة.
وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها المملكة في الفترة الأخيرة تعود إلى الدعم الحكومي والعمل الجاد من جميع الجهات المعنية، واصفاً أهمية القطاع الصناعي باعتباره المحرك الرئيس لنمو معدلات الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، والقادر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الوظائف النوعية.
ونوّه الرزيزاء، بما توليه الدولة من اهتمام بالقطاع الصناعي، ووضعه على قائمة أولويات رؤية المملكة 2030، حيث سنَّت القوانين وأعادت صياغة الأنظمة والتشريعات، وأطلقت البرامج والمبادرات المُعزّزة لنفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.