"الخريف" يلتقي قطاع الأعمال في الشرقية لاستعراض الفرص الاستثمارية الأحد المقبل

وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها المملكة في الفترة الأخيرة تعود إلى الدعم الحكومي والعمل الجاد من جميع الجهات المعنية، واصفاً أهمية القطاع الصناعي باعتباره المحرك الرئيس لنمو معدلات الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، والقادر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الوظائف النوعية.