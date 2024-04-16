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ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 90.56 دولارًا للبرميل
زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 43 سنتًا أو 0.5%
حوّلت أسعار النفط مسارها اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع جديد، بعد تراجع طفيف في ظل التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتًا أو 0.5% إلى 90.56 دولارًا للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 43 سنتًا أو 0.5% لتصل إلى 85.84 دولارًا للبرميل.
وأنهت أسعار النفط جلسة الاثنين على انخفاض؛ حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا لتصل إلى 90.21 دولارًا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 38 سنتًا إلى 85.28 دولارًا للبرميل.