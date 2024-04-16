ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 90.56 دولارًا للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتًا أو 0.5% إلى 90.56 دولارًا للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 43 سنتًا أو 0.5% لتصل إلى 85.84 دولارًا للبرميل.