غرفة الشرقية تسلط الضوء على "إدارة التدفقات النقدية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة"

وأكدت أهمية وضع الحلول الإستراتيجية لإدارة التدفقات المالية من خلال استخدام برامج إلكترونية لإدارة التدفقات النقدية، وعمل التنبؤات المالية، والمراقبة والمتابعة المستمرة، وتطوير سياسة البيع، والتعامل مع العملاء، وتخفيض المصاريف، وإدارة التكاليف، والبحث عن مصدر تمويل، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين سياسة التعاون مع الموردين، بالإضافة إلى إداره المخزون، وتأخير المشاريع، وعمل صندوق احتياطي.