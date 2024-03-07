غرفة الشرقية تسلط الضوء على "إدارة التدفقات النقدية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة"

نظّمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس، ورشة عمل بعنوان "إدارة التدفقات النقدية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة" بحضور عدد من رواد الأعمال، وذلك بفرع الغرفة في محافظة الجبيل.
واستعرضت الورشة أهمية إعداد ميزانية مالية للمنشأة بهدف زيادة ربحية الشركة والحصة السوقية والبقاء في السوق وإيجاد سمعة العلامة التجارية، مؤكدة على أهمية تقدير الإيرادات والتكاليف للمنشأة.
وأبانت أن الميزانية يجب أن تكتب كخطة مستقبلية للتحركات المالية المتوقع تحقيقها خلال 12 شهراً في الظروف الطبيعية، ويتم خلالها التنبؤ بأجمالي الإيرادات والمصروفات والتخطيط لكل الاحتمالات المالية.
وأفادت الورشة بأن إدارة السيولة المالية تعني التخطيط والتحكم في حركة الأموال الواردة والصادرة من وإلى المنشأة خلال فترة زمنية محددة، مبينة أنه إذا زادت الإيرادات عن الإنفاق يكون الوضع المالي إيجابياً، وإذا زاد الإنفاق عن الإيرادات أصبح الوضع المالي سلبياً، الأمر الذي يحتم على إدارة الشركة أن تضع الإستراتيجيات اللازمة للحفاظ على توفر السيولة المالية باستمرار.
وأكدت أهمية وضع الحلول الإستراتيجية لإدارة التدفقات المالية من خلال استخدام برامج إلكترونية لإدارة التدفقات النقدية، وعمل التنبؤات المالية، والمراقبة والمتابعة المستمرة، وتطوير سياسة البيع، والتعامل مع العملاء، وتخفيض المصاريف، وإدارة التكاليف، والبحث عن مصدر تمويل، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين سياسة التعاون مع الموردين، بالإضافة إلى إداره المخزون، وتأخير المشاريع، وعمل صندوق احتياطي.
وأشار ت الورشة إلى أهمية إدارة التدفقات النقدية والتي تكمن في تحقيق الاستقرار المالي للمنشأة تقليل المخاطر المالية، وضمان توفر السيولة الكافية في الوقت المناسب، وتحليل وتوقع الاحتياجات النقدية وتاريخ الاحتياج، وتحسين كفاءة استخدام أموال المنشئة، وضبط توجيه الأموال وتحسين العلاقات المالية مع الموردين والعملاء والعاملين.