127.5 مليار دولار.. المملكة تخفّض حيازتها من السندات الأمريكية 3%

وأوضحت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تأتي المبيعات السعودية بعد سلسلة مشتريات استمرت ستة أشهر بقيمة إجمالي 23.4 مليار دولار، امتدت منذ يوليو 2023.