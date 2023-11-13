"الاستثمار" توقع اتفاقية مع شركة الطبية المتقدمة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد

وقعت الشركة الطبية المتقدمة الصناعية ABMI مع وزارة الاستثمار خلال معرض الصحة العالمي مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في المملكة وتطوير التصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية المتقدمة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وذلك بحجم استثمار بلغ 120 مليون ريال.