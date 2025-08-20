الذهب عند أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع بفعل قوة الدولار

نزلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع اليوم، مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع سعيًا لمؤشرات حول مسار السياسة النقدية.