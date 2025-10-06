الذهب يقفز لأعلى مستوى في تاريخه مسجلًا 3948 دولارًا للأوقية

سجّلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا قياسيًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعةً بالمخاوف من تداعيات استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما عزّز إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن.