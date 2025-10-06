الذهب يقفز لأعلى مستوى في تاريخه مسجلًا 3948 دولارًا للأوقية

سجّلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا قياسيًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعةً بالمخاوف من تداعيات استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما عزّز إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن.
وارتفع سعر الذهب بمقدار 67.70 دولارًا، أي بنسبة 1.74% ليصل إلى 3948.50 دولارًا للأوقية تسليم الشهر الحالي، وهو أعلى مستوى يسجله المعدن الأصفر تاريخيًا.
كما شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعدت بمقدار 48.50 دولارًا، أي بنسبة 1.02% لتسجّل 48.082 دولارًا للأوقية تسليم الشهر الحالي.
ويرى محللون أن الارتفاع يعكس حالة القلق السائدة في الأسواق العالمية، مع تزايد المخاوف من تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي على الاقتصاد العالمي، وتنامي التوقعات بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.