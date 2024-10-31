بحوالي 1.5 مليار دولار.. "البحر الأحمر الدولية" تؤمّن تمويل البنية التحتية بأمالا

من جانبها، أكدت نائب رئيس مجموعة "إي دي إف" ورئيسة قسم المشاريع الدولية والرئيسة التنفيذية لـ"إي دي إف رينوبلز" بياتريس بوفون، أن استكمال الإغلاق المالي لمشروعهم في وجهة "أمالا" يمثل إنجازًا مهمًا تم تحقيقه بدعم من شركة "البحر الأحمر الدولية" لهذا المشروع واسع النطاق خارج الشبكة، والذي سيزود 65 ألف شخص بكهرباء خالية من الكربون، بالإضافة إلى توفير المياه على مدار الساعة.