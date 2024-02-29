لتطوير كوادرها البشرية.. "أرامكو" السعودية توقّع 5 اتفاقيات مع شركات استشارية دولية

وتهدف الاتفاقيات التي وقعت مع شركات: "بين آند كومباني، إيرنست آند يونغ، أوليفر وايمان، كي بي إم جي، كيرني"، الممثّلة بمكاتبها في المملكة؛ إلى تطوير موظّفي أرامكو السعودية من خلال تدريبهم داخل هذه الشركات لاكتساب المزيد من الخبرات والاطلاع على أحدث المشاريع الدولية في مختلف مجالات الاستشارات الإدارية، وتطوير مهارات الاستشارات الإدارية لموظفيها من خلال إلحاقهم بالمقرّات الدولية لهذه الشركات، والمشاركة في العديد من المشاريع في المجالات والتخصصات الاستشارية المختلفة حول العالم، إضافةً إلى صقل المهارات التحليلية للمتدربين، وتطوير خبراتهم التجارية، وتوسيع آفاقهم.