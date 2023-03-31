ارتفاع أسعار الذهب ليصل سعره إلى 1981.59 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، متجهة لتسجيل أفضل أداءٍ شهري منذ يوليو 2020، إذ أدّت أزمة النظام المصرفي إلى توقّع توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتاً عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذباً.