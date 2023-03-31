ارتفاع أسعار الذهب ليصل سعره إلى 1981.59 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، متجهة لتسجيل أفضل أداءٍ شهري منذ يوليو 2020، إذ أدّت أزمة النظام المصرفي إلى توقّع توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتاً عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذباً.
وأفادت وكالة رويترز، بأن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل سعره إلى 1981.59 دولار للأوقية عند الساعة 03:21 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 في المئة، مسجلةً 1982.00 دولار.
واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.87 دولار للأوقية، كما استقر البلاتين أيضا عند 986.12 دولار، بينما نزل البلاديوم 0.5 في المئة، ليصل سعره إلى 1457.39 دولار.