تعزيزًا للشراكة مع بريطانيا.. المركز السعودي للأعمال يشارك في مؤتمر مبادرة "great futures"

يشار إلى وصول إجمالي الخدمات التي قدمها المركز لقطاع الأعمال منذ إنشائه في عام 2020م إلى نحو 3.5 ملايين خدمة، منها 1.2 مليون خدمة مقدمة في فروع المركز المكانية، و2.3 مليون خدمة تم تقديمها عبر منصة الأعمال.