تعزيزًا للشراكة مع بريطانيا.. المركز السعودي للأعمال يشارك في مؤتمر مبادرة "great futures"

يشارك المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مؤتمر مبادرة (GREAT FUTURES) الذي تستضيفه الرياض يومي 14 و15 مايو 2024م، بحضور نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، ووزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وأكثر من 800 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
ويعد المؤتمر إحدى مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي- البريطاني، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، و ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة.
وتأتي مشاركة المركز في المؤتمر؛ بهدف الإسهام في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطاعي الأعمال السعودي والبريطاني، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، من خلال تعزيز الوعي بالتطور المنجز في نموذج تقديم الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتسهيل مزاولة الأعمال الاقتصادية في المملكة.
ويتناول ممثلو المركز السعودي للأعمال الاقتصادية أثناء المشاركة، تكامل المركز مع 74 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال؛ لإتاحة 750 خدمة من خلال وجهة واحدة، تمثلها فروعه الـ 17، التي تتوزع على 14 مدينة في أنحاء المملكة، ومنصة الأعمال التابعة له.
يشار إلى وصول إجمالي الخدمات التي قدمها المركز لقطاع الأعمال منذ إنشائه في عام 2020م إلى نحو 3.5 ملايين خدمة، منها 1.2 مليون خدمة مقدمة في فروع المركز المكانية، و2.3 مليون خدمة تم تقديمها عبر منصة الأعمال.